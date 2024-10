Nog een bondscoach vertrekt bij Belgian Cycling, wel oplossing gevonden voor het EK veldrijden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Belgische wielerbond zag al Sven Vanthourenhout en Kenny De Ketele vertrekken als bondscoach. Daar komt nu ook Filip Meirhaeghe bij, zijn contract wordt niet verlengd.

In bijna iedere discipline van het wielrennen moet de Belgische wielerbond op zoek naar een nieuwe bondscoach. Sven Vanthourenhout (weg en veld) verlengde zijn contract niet, ook Kenny De Ketele en Filip Meirhaeghe vertrekken dus.

Zowel op de weg, in het veldrijden als in het mountainbiken wordt er dus naar een nieuwe bondscoach gezocht. Voor Kenny De Ketele wordt momenteel geen vervanger gezocht op de piste, daar is Tim Carswell nog altijd bondscoach.

Eén bondscoach voor veldrijden en mountainbiken

Voor het veldrijden en het mountainbiken gaat Belgian Cycling op zoek naar één vervanger, die beide discipline combineert als 'bondscoach off road'. Voor die job is er ook een officiële vacature uitgeschreven.

"Om onze missie verder na te streven zoeken we een coach die instaat voor de disciplines veldrijden en mountainbike. Naast heel wat verschillen is er ook een zekere compatibiliteit tussen beide wielertakken."

Begin november staat er wel al een EK veldrijden op het programma, de tijd begint dus te dringen. Daarom krijgt assistent-bondscoach Angelo De Clercq de verantwoordelijkheid om de selectie te maken.