Sanne Cant verrast met opvallende uitspraak over Lotte Kopecky

Sanne Cant begint straks aan haar laatste seizoen als crosser. Aan het BK veldrijden neemt ze in januari zeker niet meer deel.

Sanne Cant begint straks aan haar vijftiende seizoen als Belgisch kampioene veldrijden. Het zal ook haar laatste seizoen worden, want op het einde van het seizoen hangt ze haar fiets definitief aan de haak.

Cant zal in januari ook doelbewust niet meer deelnemen aan het Belgisch kampioenschap, er komt dus geen zestiende titel meer bij. Cant wil niet dat de Belgische tricolore volgend jaar niet in het veld te zien zou zijn.

Kopecky Belgisch kampioene veldrijden?

En dus krijgen we voor het eerst sinds 2010 nog eens een andere Belgische kampioene. Met Laura Verdonschot, Marion Norbert-Riberolle of Fleur Moors staan er wel wat veldrijdsters klaar om Cant op te volgen.

Cant werpt echter zelf een andere naam op. "Ik ken haar programma niet, maar mocht haar agenda het toelaten zou het me niet verbazen mocht het Lotte Kopecky worden. Op het snelle parcours in Zolder is ze zeker een kandidate voor de titel", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Kopecky nam in 2021 en 2022 deel aan het BK veldrijden. In 2021 werd ze verrassend tweede, op 22 seconden van Cant. In 2022 werd Kopecky vijfde, sindsdien reed ze geen enkele veldrit meer.