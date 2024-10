Tim Declercq schrikt van zichzelf en gaat vandaag voor ongelofelijke opdracht

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Declercq won maandag het herfstcriterium in Oostrozebeke. Vandaag kan hij nog eens zegevieren in een heel bijzondere koers.

Tim Declercq schrok maandagavond van zichzelf. In de slotronde van het criterium in Oostrozebeke reed hij in de slotronde weg van zijn medevluchters.

De meesterknecht van Lidl-Trek finishte alleen. “Het was al lang geleden dat ik nog een koers won. Ik wist niet eens of ik nog zonder handen kon rijden”, lachte hij bij Het Nieuwsblad.

Zondag had Declercq nochtans stevig gewerkt voor Mathias Vacek. Hij zette de Tsjech goed af, maar die moest de zege aan Christophe Laporte laten in Parijs-Tours.

Oostrozebeke is een speciale gemeente voor Declercq. “Ik heb hier vijf jaar gewoond en de kleuterklas gevolgd, waardoor ik nog steeds een band heb met Oostrozebeke.”

Vandaag gaat Declercq voor een heel andere uitdaging. Dan koerst hij in Sint-Eloois-Winkel tegen een paard. “Stel je voor dat ik twee dagen op rij zou winnen”, kan er met een brede smile van af.