Van onverantwoorde keuze naar onverwacht laatste helper voor Van der Poel: "Dat is nog wel even pijnlijk"

Het is uiteraard de eigen verdienste van Van der Poel dat hij wereldkampioen gravel kon worden. Zijn laatste landgenoot die in zijn buurt zat, was wel een verrassende naam.

Diep in de finale van het WK gravel was het Van der Poel tegen de Brit Swift en een heleboel Belgen. Van der Poel moest het dus vrijwel alleen doen, maar in een eerdere fase dook wel nog een oranje hemd in zijn buurt op. Het was niet dat van Thijs Zonneveld of van één of andere bekende wegrenner. Het was de 32-jarige Rick Ottema, die uiteindelijk als veertiende eindigde.

Die doet doorheen het jaar ook aan wegwielrennen, maar dan wel voor de continentale ploeg Diftar. Bij Wielerflits getuigde de Nederlander hoe zijn deelname aan het WK gravel geen evidentie was. "Vorige week was hectisch met de val de in de Elfstedenrace. Dat ik startte op het WK was misschien niet helemaal verantwoord, het was echt een rollercoaster."

In de groep met Van der Poel, Stuyven en Merlier

Ottema trok met enige twijfels naar de start in Halle. "Er zit dan ook een scenario in je hoofd dat het helemaal fout kan gaan, maar in de heuvelzone merkte ik dat ik iedereen zo voorbij kon rijden en zo de oversteek van groep twee naar groep één kon maken. Ik dacht: wat doe ik hier? Zat ik ineens met grote voorjaarscoureurs als Stuyven, Merlier en Van der Poel vooraan in de koers."

Voor een Nederlander spreekt natuurlijk vooral de figuur Van der Poel tot de verbeelding. "Op een gegeven moment reed ik dicht bij Mathieu, dat was heel vet. Ik vroeg me af of hij wist wie ik was en was er in mijn hoofd mee bezig hoe er een scenario was dat ik hem kon helpen. Ik heb gewoon tegen hem gezegd: als je iets van me nodig hebt, moet je het maar zeggen. Uiteindelijk reed hij vrij snel daarna weg."

Ottema kon zonder pech dicht bij Stuyven eindigen

Van der Poel liet nog wel een groepje terugkeren, vooraleer dan echt aan zijn solo richting WK-goud te beginnen. Ottema verloor door een schuiver en een probleem met zijn derailleur de aansluiting met de groep die reed voor plek 8. 'Als ik zie hoe dicht die nog komen bij de groep van Stuyven, dan is dat nog wel even pijnlijk. Maar ja, het was een mooie zondag en ik had heel goede benen."