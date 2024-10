Thibau Nys start met véél twijfels aan veldritseizoen: "Papa verklaart me zot"

Thibau Nys begint zaterdag aan zijn veldritseizoen met de cross in Beringen. Zijn voorbereiding verliep niet ideeal en hij start dan ook met veel twijfels.

De aanloop van Thibau Nys naar het nieuwe veldritseizoen was niet ideaal. Hij werd ziek na zijn vakantie en had zelfs enkele dagen koorts. Daardoor kon hij een tijd niet trainen, waardoor hij nu met een achterstand aan het seizoen begint.

Toch start Nys zaterdag al aan zijn seizoen in het veld, maar zelf verwacht hij er niet veel van. "Ze lachen met mij: papa verklaart me zot en zegt dat ik normaal moet doen, maar ze gaan verschieten als ze me zien rijden in Beringen", zegt Nys bij Het Nieuwsblad.

Nys mikt op Koppenbergcross

Liefst was hij nu in Spanje om te trainen om dan net voor de eerste manche van de Superprestige op 27 oktober in Overijse terug te keren. Maar dat ging niet door allerlei verplichtingen waar Nys bij aanwezig moest zijn.

Dat was onder meer de voorstelling van veldritteam Baloise Trek Lions, vanaf 1 januari Baloise Glowi Lions, en volgende week moet Nys ook naar Italië voor een fotoshoot van WorldTour-ploeg Lidl-Trek.

"Ik denk dat ik pas over vier weken echt goed kan zijn. De Koppenberg (1 november, nvdr.) als eerste groot doel, dat lijkt me realistisch. Ik weet gewoon niet waar ik momenteel sta, voorlopig is er niet veel om positief over te zijn."