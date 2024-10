Waarom is het verschil tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel zo opvallend? "Heel logisch"

Terwijl heel wat renners zich naar het einde van het seizoen slepen, rijdt Tadej Pogacar nog altijd op een bijzonder hoog niveau. Paul Van Den Bosch legt uit wat het grote verschil is met Remco Evenepoel.

Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Mathieu van der Poel hebben al een punt gezet achter hun seizoen, Remco Evenepoel heeft het sinds de Olympische Spelen moeilijk om nog een hoog niveau te halen.

Tadej Pogacar heeft er allemaal geen last van. De Sloveen won het WK in Zürich met overmacht en deed hetzelfde in de Giro dell'Emilia. In de Ronde van Lombardije lijkt er ook niemand Pogacar iets in de weg te kunnen leggen.

Verschil tussen Evenepoel en Pogacar

Waarom is Pogacar in vergelijking met de rest van het peloton nog zo fris? "Cruciaal is dat Pogacar na de Tour de Spelen liet schieten, waardoor er opnieuw zeven, acht weken waren tot zijn volgende wedstrijd", zegt trainer Paul Van Den Bosch bij Het Nieuwsblad.

Mentaal kon Pogacar zo even resetten en zich daarna optimaal voorbereiden op het najaar. "Remco heeft een andere beslissing genomen, de juiste, want ze heeft hem twee olympische titels opgeleverd, maar het is wel logisch dat het nu minder is."

Veel renners rijden op het einde van het seizoen ook veel wedstrijden terwijl ze nog maar weinig trainen. Evenepoel zei ook zelf dat hij na het WK het trainen beu was en wedstrijden wilde rijden.