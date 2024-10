Eén voorval zorgde ervoor dat ouders van Wout van Aert belangrijk aandeel hebben in zijn mentale weerbaarheid

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert heeft dit jaar meer dan zijn dosis pech gehad. Al slaagt hij er telkens wel in om die tegenslagen te boven te komen.

Wout van Aert kreeg dit seizoen twee keer af te rekenen met een zware blessure. In zijn carrière heeft hij al tal van keren met een tegenslag te maken gekregen.

Maar elke keer kwam onze landgenoot die mentale mokerslag te boven. Zijn mental coach Rudy Heylen laat in Knack weten dat de ouders van Van Aert daar een heel belangrijke rol in speelden.

Toen Van Aert vijftien was werd hij door klierkoorts en een pollenallergie zwaar op de proef gesteld. Hij vertelde zijn ouders dat hij wou stoppen met veldrijden.

“Zij hebben toen op hun zoon ingepraat en hem overtuigd om door te zetten, omdat ze het niet de juiste reden vonden om ermee op te houden”, vertelt Heylen.

“Proficiat aan Wouts ouders. Zo hebben ze een van de bouwstenen van zijn veerkracht gelegd. Met de boodschap: dit is een tegenslag, maar als je niet opgeeft, zul je die overwinnen. Zeker in die eerste jaren als sporter is dat heel belangrijk.”

Te beschermend zijn als ouder is niet goed, zo geeft Heylen mee. “Veerkracht is een ervaring als een ander. Je kunt er bij elke mentale terugval beter in worden. Omdat je na een tijd weet: als ik doorzet, komt alles goed.”