Nico Mattan doet boekje open over de Tour van toen: "Elke avond deed ik dat"

Nico Mattan is al een hele tijd gestopt als wielrenner. De koers van nu kan je niet meer vergelijken met hoe het toen allemaal eraan toe ging.

Nico Mattan is momenteel aan de slag als vertegenwoordiger van een brouwerij. “Ik heb mijn droomjob beet”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Ik heb twee keer van mijn passie mijn beroep kunnen maken. Ik was zot van de koers en ik ben opgegroeid tussen de bierbakken. Mijn vader André trok in Ingelmunster als drankhandelaar van deur tot deur. Ergens zou je kunnen stellen dat ik in zijn voetsporen ben getreden.”

De profrenner van toen, die zou nu helemaal niet meer kunnen aarden in dit wereldje. Zeker niet op de manier waaraan het er toen aan toe ging.

“De koers is niet meer te vergelijken met de jaren negentig en begin jaren 2000. Je maaltijden afwegen, elke mogelijke parameter die wordt bijgehouden… Ik denk niet dat ik het zou kunnen”, geeft Mattan eerlijk toe.

Zelfs in grote rondes ging het er heel gemoedelijk aan toe, ook nadat de koers gereden was. “Tijdens de Ronde van Frankrijk dronk ik elke avond vier of vijf glazen wijn”, doet Mattan boekje open over de Tour van toen.