Quinten Hermans zet zelf grote vraagtekens bij zijn bronzen medaille op WK gravel

Quinten Hermans pakte brons op het WK gravel in Leuven. Al is het moeilijk in te schatten wat dat waard is, zo denkt hij zelf.

Op Mathieu van der Poel stond er vorige week geen maat tijdens het WK gravel in Leuven. Quinten Hermans veroverde de bronzen plak. Al weet hij niet echt wat die derde plek eigenlijk waard is, zo vertelt hij in een gesprek met Het Belang van Limburg over het voorbije wereldkampioenschap. “Ik spreek nu misschien tegen mijn winkel - wegens minder kans op nieuw eremetaal - maar wat mij betreft mag het WK gravel niet enkel een groter aantal, maar eveneens nóg bekendere namen lokken”, zegt Hermans. En daar heeft Hermans een reden voor. “Dan geeft dat tenminste meer glans aan de medaille die ik zondag in de wacht sleepte. Op dit moment weet ik namelijk niet goed hoe waardevol het kleinood is.” Hermans is wel blij dat hij de bronzen plak in eigen land pakte. “De vorige keer dat ik WK-brons pakte (het WK veldrijden 2012 bij de beloften in Heusden-Zolder, red.) was dat ook het geval.”