Echtgenote Oumi verrast Remco Evenepoel in Lombardije: "Hij wist echt van niets"

Remco Evenepoel kon voor zijn laatste koers van het seizoen rekenen op de steun van zijn vrouw Oumi. Evenepoel wist vooraf zelf niet dat Oumi ook aanwezig zou zijn.

Aan de start en aan de aankomst van de Ronde van Lombardije kon Remco Evenepoel rekenen op de steun van zijn vrouw Oumi Rayane. Iets wat ook voor Remco Evenepoel zelf een verrassing was.

"Hij wist echt niet dat ik ging komen", zegt Oumi bij Het Nieuwsblad. Het was ook niet voorzien dat ze zou afzakken naar Italië, omdat het lastig te combineren was haar studies en ook de ouders van Evenepoel er niet bij waren.

Lastminute heeft Oumi zaterdagavond dan toch nog een vliegtuigticket kunnen regelen. Via een kennis bij de marketing van organisator RCS kon ze ook nog de moeilijke verplaatsing van Bergamo naar Como regelen.

Steun voor Evenepoel van Oumi in Lombardije

Mentaal blijft de Ronde van Lombardije altijd een moeilijke wedstrijd door de zware valpartij van Evenepoel in 2020. Oumi vond het dan ook fijn om er toch bij te kunnen zijn in Italië en steun te bieden.

Na de finish viel Evenepoel in de armen van Oumi en liet hij een traantje. "Het was een heel druk jaar met veel ups maar toch ook een paar donws", stelde Oumi. "We kijken er nu naar uit om onze mentale batterijen even te kunnen opladen."