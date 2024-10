Evenepoel spreekt ondanks groot verschil met Pogacar stevige taal na de Ronde van Lombardije

Remco Evenepoel heeft in de Ronde van Lombardije zijn seizoen afgesloten met een tweede plaats. De olympische kampioen is tevreden over zijn seizoen en blijft strijdvaardig.

Op de Colma di Sormano viel Tadej Pogacar op 48,4 kilometer van de streep toe, op het steilste stuk van de beklimming. Remco Evenepoel koos meteen voor zijn eigen tempo en wilde zichzelf niet opblazen door te proberen te volgen.

Evenepoel kon zelf wegrijden met Mas en Van Eetvelt, maar nam in de afdaling van Sormano wat risico's en reed weg van de twee. Evenepoel stelde de tweede plaats veilig, maar wel op meer dan drie minuten van Pogacar.

Evenepoel wil kloof met Pogacar dichten

"Tadej was weer outstanding en ik eindig ver voor de rest achter mij. Een beetje in de lijn van de Tour, eigenlijk", zei Evenepoel achteraf bij VTM Nieuws. Iets wat hij nu gewoon moet accepteren, want zo is het al het hele seizoen.

Toch blijft Evenepoel wel strijdvaardig om Pogacar volgend jaar opnieuw het vuur aan de schenen te leggen. "Het is nu zaak om doorheen de winter hard te werken en het gat te proberen verkleinen. Als iemand dat in zich heeft, ben ik het wel."

Dat Evenepoel ook weer een goede dag had in Lombardije, geeft hem ook vertrouwen voor volgend seizoen. Als hij volgend seizoen zonder problemen kan doorkomen, dan denkt Evenepoel dat hij wel kan meedoen door de zege in Lombardije.