Patrick Lefevere benoemt een werkpunt van Remco Evenepoel: "Dat doet hij nog te vaak"

Remco Evenepoel heeft er opnieuw een uitstekend seizoen opzitten. Patrick Lefevere ziet wel nog wat werkpunten voor zijn poulain.

Met de Ronde van Lombardije rijdt Remco Evenepoel nog zijn laatste wedstrijd van 2024, maar toch zaten Patrick Lefevere en zijn COO Jurgen Foré donderdag al samen met Evenepoel om het seizoen te evalueren.

Daarbij hebben ze ook gekeken waar ze volgend jaar nog beter kunnen. Bij Soudal Quick-Step maken ze meer tijd om feedback te geven, want in de Vlaamse cultuur is volgens Lefevere de neiging om dingen onuitgesproken in het midden te laten.

Verbeterpunten voor Remco Evenepoel

Dat wil Lefevere vermijden en hij ziet dan ook nog wat verbeterpunten voor Evenepoel. "Remco is tamelijk direct, maar neemt zijn ploegmaats nog te vaak in bescherming", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Lefevere wil dan ook dat er na de koersen heel duidelijk wordt benoemd wat er goed is, maar zeker ook wat er niet goed was. Voor de rest ziet Lefevere vooral marginal gains waar Evenepoel op kan verbeteren.

"Waar kunnen we kleine verbeteringen aanbrengen in voeding, in hoogtestages, in training? We moeten het zoeken waar we het kunnen vinden. Volgend jaar denken we een paar procenten te kunnen halen op de nieuwe banden die Specialized heeft ontwikkeld."