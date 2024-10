Remco Evenepoel weet waar Tadej Pogacar zal toeslaan: "Dat wordt zéker het cruciale punt"

Nog één keer geeft Remco Evenepoel het beste van zichzelf in 2024 in de Ronde van Lombardije. Kan hij wereldkampioen Tadej Pogacar van zijn vierde zege op rij houden?

Remco Evenepoel voelt dat hij niet meer in topvorm is, maar wil in de Ronde van Lombardije toch nog eens het beste van zichzelf geven. In tegenstelling tot de voorbije week schijnt de zon deze keer wel in Italië.

"Ik ben blij dat ik mijn zonnebril met donkere glazen kan opzetten. Dat betekent dat de zon schijnt", zei Evenepoel voor de start bij VTM NIEUWS. "Ik voel me op zich klaar. Ik had een goeie nacht. We gaan nog één keer alles geven."

Slaat Pogacar toe op de Sormano?

Evenepoel verwacht dat UAE Team Emirates, de ploeg van topfavoriet Tadej Pogacar, het gewicht van de koers zal dragen. Voor Evenepoel wordt het zaak om te volgen, zo lang mogelijk overleven en rekenen op de steun van zijn ploegmaats.

"We mogen onszelf zeker niet voorbijrijden op de Sormano, want daarna kan er nog veel goedgemaakt worden. De Sormano wordt zéker het cruciale punt. Een klim van ruim dertig minuten. Genoeg tijd daar om verschillen te maken." De top ligt op 42km van de streep.

Evenepoel wil natuurlijk winnen, maar zal tevreden zijn als hij een goede koers rijden. "Liefst met een podiumplek. Is het niet zo: geen probleem. Dan is het focus richting volgend jaar", besloot Evenepoel nog.