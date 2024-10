De Cauwer over val van Evenepoel in Lombardije in 2020: "Dat wil je echt niet weten"

In de Ronde van Lombardije is Remco Evenepoel opnieuw langs de plek gereden waar hij in 2020 zwaar ten val kwam. José De Cauwer blikte nog eens terug op de akelige val.

Op 15 augustus 2020 ging het helemaal mis voor Remco Evenepoel in de afdaling van de Muro di Sormano. Evenepoel ging uit de bocht, vloog over een muurtje en viel meters naar beneden. Hij liep daarbij een breukje in zijn bekken op.

Vorig jaar ging Evenepoel daags na de Ronde van Lombardije met zijn vrouw Oumi nog eens naar de plek des onheils. "Het was speciaal om deze week nog eens over die brug te rijden, maar het is niet dat ik sta te beven op mijn fiets", zei Evenepoel vrijdag bij Sporza.

De Cauwer over valpartij Evenepoel in Lombardije

José De Cauwer reed deze week ook voorbij de plek tijdens de verkenning. "Ik heb daar zeker zo'n 30 seconden gestaan en gedacht: 'Man, man, man. Hoeveel geluk heb jij gehad? Hoeveel geluk kan iemand hebben?'"

"Want als je ziet waar hij gevallen is, hoe diep dat is. Wat er dan allemaal had kunnen gebeuren, dat wil je echt niet weten. De hele rit terug heb ik daar nog over nagedacht. En vooral gedacht aan zijn ouders en Oumi."

Evenepoel is daar toen echt door het oog van de naald gekropen. "Je moet hier niet op bedevaart komen om het te geloven, waar hij aan ontsnapt is", besloot De Cauwer nog.