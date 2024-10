Remco Evenepoel spreekt klare taal over wat hij absoluut moet verbeteren voor 2025

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel moest in de Ronde van Lombardije vrede nemen met een tweede plaats. Hij weet dan ook waar hij moet verbeteren om in Tadej Pogacar het vuur aan de schenen te leggen in 2025.

Zou er in de Ronde van Lombardije dan eindelijk een duel komen tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar? Het was de voorbije jaren lang wachten op een echt duel, door een blessure van Evenepoel of Pogacar.

Dit najaar stonden er wel enkele duels op het programma. Maar op het WK, de Giro dell'Emilia en in de Ronde van Lombardije besliste Tadej Pogacar er anders over. De Sloveen viel telkens van ver aan, Evenepoel paste.

Klimmen werkpunt voor Evenepoel

Evenepoel koos in de Ronde van Lombardije voor zijn tactiek van in de Tour. Hij volgde Pogacar bewust niet toen hij aanviel en koos voor zijn eigen tempo. De olympische kampioen weet dan ook wat zijn werkpunt is.

"Ik moet aan mijn klimcapaciteiten werken", zegt hij bij Cycling Pro Net. "In de Tour en in Lombardije was Tadej altijd beter bergop. Daar moet ik aan werken: een betere klimmer worden om dichterbij te komen."

"Dit jaar heb ik vooral veel geduld en vertrouwen getoond. Nu begint het werk om aan de top te blijven in de grote rondes en de klimklassiekers", zei Evenepoel. Stilzitten zal hij dus niet doen de komende maanden.