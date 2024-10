'Tom Pidcock en Wout van Aert als ploegmaats ook een mogelijke uitweg uit de impasse voor de Brit en INEOS'

Stel je voor: een scenario waarbij Tom Pidcock en Wout van Aert ploegmaats zijn van elkaar. Er zijn slechtere renners om in je team te hebben.

Wie weet krijgt Visma-Lease a Bike het wel voor elkaar in 2025. Daniel Benson, de wielerjournalist die kort op de bal speelt als het gaat over mogelijke transfers, analyseert online de verschillende teams die jacht maken op Tom Pidcock. Volgens Benson tonen drie teams interesse in Pidcock: Q36.5, Visma-Lease a Bike en Red Bull-BORA-hansgrohe.

De belangstelling van Q36.5 was tot dusver het meest bekend. De vraag is echter of deze bescheiden ploeg voldoende financiële middelen kan vrijmaken om de best betaalde renner van INEOS Grenadiers aan te trekken. Zelfs voor Visma-Lease a Bike zou dat wellicht nog geen vanzelfsprekendheid zijn, maar dat lijkt dan toch al meer kans te maken.

Red Bull al sponsor van Pidcock

De belangstelling van Red Bull kan gekoppeld worden aan het feit dat dit reeds één van de sponsors van de renner is. In elk geval heeft de frictie tussen Pidcock en zijn huidige ploeg INEOS Grenadiers een hoogtepunt bereikt. Pidcock maakte in principe deel uit van de selectie voor de Ronde van Lombardije, maar INEOS liet hem niet van start gaan.

Als Visma-Lease a Bike zijn slag zou kunnen thuishalen, dan zou het met Pidcock en Van Aert over twee van de betere klassieke renners beschikken. Het zou niet voor het eerst zijn dat Visma een renner bij INEOS wegkaapt. Eerder maakten reeds Dylan van Baarle en Ben Tulett die overstap. Dit zou dan nog wel een transfer van een andere orde zijn.

Pidcock en Van Aert kennen elkaar goed

Voorlopig is het slechts een gerucht dat Pidcock en Van Aert, die elkaar uiteraard ook kennen van de cross en op de weg al geregeld tegen elkaar streden voor een belangrijke zege, ploegmaats zouden kunnen worden. Het is wel de moeite waard om de situatie van Pidcock verder te monitoren.