Remco Evenepoel onthult waar hij spijt van heeft: "Wil ik absoluut opnieuw naartoe"

Remco Evenepoel beleefde een topjaar met onder meer twee olympische titels, de wereldtitel tijdrijden en een derde plaats in de Tour. Toch kan het nog altijd beter.

Met negen zeges deed Remco Evenepoel het iets minder goed dan de voorbije jaren, maar de kwaliteit van zijn zeges was wel hoog. Twee olympische titel, de wereldtitel tijdrijden en ritzeges in Parijs-Nice, de Dauphiné en de Tour.

Dat Evenepoel iets minder won dan de voorbije seizoenen heeft natuurlijk ook te maken met zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland. Daardoor was hij een tijdje buiten strijd en moest hij de Ardennen aan zich voorbij laten gaan.

Evenepoel laat zege in Parijs-Nice liggen

Evenepoel liet echter ook zeges liggen, waar hij zelf ook spijt van heeft. "Parijs-Nice, hé", zegt Evenepoel bij HLN. Zo sloeg het weer plotseling om in de ploegentijdrit, waardoor Soudal Quick-Step in de regen moest rijden.

Anders had Evenepoel daar de gele trui gepakt en die kunnen verdedigen tot in Nice. "In tweede instantie verspeel ik natuurlijk de eindzege door die ‘hapering’ in de zesde rit, waar ik ook wat geïsoleerd zat. "

"Matteo Jorgenson gokte die dag iets minder en is dúrven gaan. Dus ja... Parijs-Nice is een wedstrijd waar ik absoluut opnieuw naartoe wil", maakt Evenepoel duidelijk. De koers naar de zon staat dus ook in 2025 op zijn programma.