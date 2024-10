Sven Nys velt zijn oordeel over incident tussen Iserbyt en Kamp in Beringen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De eerste cross van het seizoen leverde meteen een stevig incident op tussen Eli Iserbyt en Ryan Kamp. En dat zal volgens Sven Nys nog wel even blijven hangen.

In de vijfde ronde van de Exact Cross in Beringen ging het mis tussen Eli Iserbyt en Ryan Kamp. De ex-ploegmaats gingen zij aan zijn naar beneden in een afdaling en raakten daarbij elkaar. Ze gingen allebei tegen de grond.

Iserbyt knalde hard op een houten paaltje en kon zich niet bedwingen. Hij stapte op de fiets van Kamp en stampte hard op het achterwiel van de Nederlander. De fiets van Kamp was te beschadigd, hij moest naar de materiaalpost lopen.

Een ronde later werd Iserbyt door de wedstrijdjury uit koers genomen. Van de UCI kreeg de Belgische kampioen ook nog een boete van 106 euro, maar aan een verdere straf lijkt Iserbyt te ontsnappen.

Zal incident Iserbyt achtervolgen?

"Het is iets wat ik in de cross nooit eerder heb gezien", zegt Sven Nys bij Het Nieuwsblad. "Over de diskwalificatie moet dus niet getwijfeld worden. Maar zulke beelden zijn niet goed voor de cross en niet goed voor Eli."

"Deze actie gaat hem dit seizoen nog wel even blijven achtervolgen, vrees ik." Iserbyt zal wellicht extra in de gaten worden gehouden en zal misschien ook door het publiek op de korrel worden genomen in de komende crossen.