'Visma-Lease a Bike mengt zich in de strijd om wereldtopper binnen te halen'

Met Simon Yates (Jayco-AlUla), Axel Zingle (Cofidis) en Victor Campenaerts (Lotto Dstny) haalde Visma-Lease a Bike drie renners weg bij andere profploegen voor 2025, daarnaast mikt het vooral op de jeugd.

Menno Huising (20), Matthew Brennan (19), Tijmen Graat (21) en Jorgen Nordhagen (19) maken de overstap van de opleidingsploeg van Visma-Lease a Bike, beloftenwereldkampioen Niklas Behrens (20) maakt de overstap van Lidl-Trek Future Racing.

Daarmee heeft Visma-Lease a Bike al 28 van zijn 30 beschikbare plaatsen voor 2025 ingevuld. Een van die plaatsen zou mogelijk voor Tom Pidcock kunnen zijn, die dicht staat bij een breuk met INEOS Grenadiers.

Volgens Daniel Benson heeft Visma-Lease a Bike zich net als Red Bull-BORA-hansgrohe gemengd in de strijd met Q36.5 om Pidcock. Al is het maar de vraag of Pidcock wel een plaats heeft bij Wout van Aert en co.

In de heuvelklassiekers kan Pidcock zeker een leegte opvullen, maar de Brit heeft ook ambities in de Tour. Daar heeft Visma-Lease a Bike met tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard natuurlijk al een kopman.

