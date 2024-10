Zege van de opluchting voor Lotto Dstny? Ploegleider spreekt zich uit over financiële zorgen

Lotto Dstny heeft in de Ronde van Guangxi een deugddoende zege geboekt. Er hangen immers nog altijd donderwolken boven het Belgische team.

Met Lennert Van Eetvelt is Lotto Dstny met duidelijke ambities voor het eindklassement afgezakt naar de Ronde van Guangxi in China. Maar in de eerste rit mocht de Belgische ploeg al zegevieren dankzij Lionel Taminiaux.

Hij klopte de Belg Gijs Van Hoecke (Intermarché-Wanty) en de Colombiaan Juan Sebastian Molano in de massasprint. Taminiaux is ook de eerste leider in Guangxi, een stevige opsteker voor de Belgische ploeg.

Aerts over toekoemst Lotto-ploeg

Want voor het afhakende Dstny als sponsor is er nog altijd geen vervanger gevonden, waardoor er financiële problemen zijn. "In de groep leeft dat eigenlijk niet", zegt ploegleider Mario Aerts bij WielerFlits.

Aerts heeft dan ook vertrouwen in CEO Stéphane Heulot. "Je moet ook weten: de Nationale Loterij doet al zo lang met de ploeg mee, dat je al zeker weet dat er in ieder geval iets uit de bus gaat komen."

Volgens Aerts is er dan ook geen reden tot bezorgdheid. Hij kijkt vooral naar 2026, wanneer de ploeg opnieuw een WorldTour-team zal zijn. "Dan moeten we dan goed gewapend zijn", stelt Aerts nog.