Eli Iserbyt slaat nog eens mea culpa na incident met Kamp: "Een grote fout, zeker als Belgisch kampioen hoort dat niet"

Het incident tussen Eli Iserbyt en Ryan Kamp is het gespreksonderwerp uit het seizoensbegin in het veldrijden. Iserbyt werd voor zijn actie gediskwalificeerd in de veldrit in Beringen.

Iedereen weet ondertussen wel wat er gebeurd is. Na een contact kwam Iserbyt samen met zijn ex-ploegmaat ten val. Bij het opnieuw vertrekken stampte Iserbyt nog eens stevig en bewust op het wiel van Kamp. Daar kwam uiteraard ook verbaal enige frictie van. Uiteindelijk greep de wedstrijdjury in door Iserbyt uit koers te halen.

Iserbyt is voor het eerst sinds dat incident in het openbaar verschenen op het gala van de Kristallen Fiets. Iserbyt is naar het gala gegaan met zijn vrouw Fien Maddens en blikte op de rode loper nog eens terug op het incident in Beringen. "Ja, achteraf gezien was het een grote fout van mij", erkent de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal in een video van HLN.

Schuldbesef bij Eli Iserbyt

"Het was een onbewaakt moment, een wilde reactie. Dat hoort niet bij zo'n sportgebeuren, zeker niet als Belgisch kampioen. Dat besef heb ik wel", verzekert hij. Met die tricolore rond zijn schouders valt zo'n actie inderdaad nog meer op. "De excuses zijn ook al overgemaakt naar Ryan Kamp toe, naar de ploeg toe. Ook naar de organisatie toe, naar veel mensen."

Iserbyt stelt iedereen gerust dat het bij hem ook doorgedrongen is dat zo'n actie niet door de beugel kan. "Ik besef echt wel dat het 'not done' is." Het komt er voor hem nu op aan om dit achter zich te laten en er toch nog een mooi seizoen van te maken. Een misstap in het begin van het seizoen hoeft daarom nog niets te betekenen voor het vervolg.

Iserbyt kijkt nu weer vooruit

"Zelf kijk ik gewoon vooruit naar de volgende crossen en probeer ik toch met een goed gemoed de trainingen en de wedstrijden weer aan te vatten."