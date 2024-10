Lotte Kopecky onthult nieuw doel, maar beseft ook: "Sprong in het onbekende"

Lotte Kopecky won dinsdag voor de vijfde keer op rij de Kristallen Fiets. De beste Belgische van de laatste jaren heeft nog heel wat plannen om ook de komende jaren nog te realiseren.

Met winst in de UAE Tour, de Strade Bianche, Nokere Koerse, Parijs-Roubaix, twee ritten en het eindklassement in de Tour of Britain, het BK tijdrijden en BK op de weg, een ritzege in de Giro, het EK tijdrijden en opnieuw het WK op de weg.

Het is maar een greep uit de 16 overwinningen van Lotte Kopecky, met ook nog Europese titels op de baan en een bronzen medaille op de Olympische Spelen in Parijs. Toch heeft Kopecky nog doelen om af te vinken.

Kopecky wil klassement in grote ronde en klassiekers

Zo wil Kopecky meer een doel maken van de grote rondes. Vorig jaar werd ze tweede in de Tour, dit jaar tweede in de Giro. Met haar verbeterde tijdrit heeft Kopecky zelfs nog meer troeven in handen.

"Zo’n klassement in een grote ronde zit stiekem in mijn hoofd, maar is ook een sprong in het onbekende", zegt Kopecky bij HLN. Ook enkele klassiekers zitten nog in het hoofd van de wereldkampioene.

"Laten we eerst beginnen met volgend voorjaar proberen scoren in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Dat zijn twee mooie klassiekers die ik graag wil afvinken", besluit ze nog.