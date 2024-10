Patrick Lefevere over Remco Evenepoel: "Weet niet of mensen dat wel beseffen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Patrick Lefevere nam voor de zieke Remco Evenepoel de Kristallen Fiets in ontvangst. Na een lang en slopend seizoen was het voor Evenepoel even te veel geweest.

Na de Olympische Spelen in Parijs werd Remco Evenepoel al eens geveld door ziekte, nu heeft hij een virus te pakken. Daardoor kon hij dinsdagavond niet aanwezig zijn op de uitreiking van de Kristallen Fiets.

Voor Evenepoel was het een lang en slopend seizoen. Sinds zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland begin april had Evenepoel amper rust gehad. De batterijen zijn dan ook volledig leeg van Evenepoel.

Lefevere over tweede plaats Evenepoel in Lombardije

"Het is weinig renners gegeven om vier keer per jaar te pieken, om je telkens weer op te laden, en dat met alle verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust", zegt Patrick Lefevere bij HLN. "Remco gaat goed om met de druk, maar soms is het vat ook eens leeg."

Na het WK in Zürich, waar Evenepoel wereldkampioen tijdrijden werd en vijfde in de wegrit, was het al op. Maar Evenepoel duwde toch nog door tot de Ronde van Lombardije. Daar werd Evenepoel tweede, na de ongenaakbare Tadej Pogacar.

"Ik weet niet of mensen dat beseffen, maar tweede worden in de Ronde van Lombardije is heel wat", zei Lefevere nog. Evenepoel staat daar volgend jaar opnieuw aan de start, met dan als doel om te winnen.