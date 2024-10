Pozzato komt met straffe uitspraak: "Daarin is Van der Poel beter dan Pogacar"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Vélo d'Or voor beste renner van het jaar gaat zonder twijfel naar Tadej Pogacar. Onder meer het sterke voorjaar van Mathieu van der Poel kan niet op tegen het uitzonderlijke jaar van Pogacar.

Tadej Pogacar stak er met kop en schouders bovenuit, met maar liefst 25 zeges in één seizoen. Hij won de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en het eindklassement in de Giro én de Tour, het WK en de Ronde van Lombardije.

Toch onderschat Filippo Pozzato ook Mathieu van der Poel niet. De Italiaan won zelf Milaan-Sanremo in 2006, de Omloop Het Volk in 2007 en de E3 Harelbeke in 2009. Hij weet dus waarover hij spreekt.

"Ik denk dat Mathieu van der Poel echt de beste renner is voor eendagswedstrijden", zegt hij bij WielerFlits. Op het WK vond Pozzato Van der Poel ook veel sterker dan normaal. "Als hij de sprong had kunnen maken, had hij gewoon gewonnen."

Geen Vélo d'Or voor Van der Poel

Van der Poel won dit jaar de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als wereldkampioen. De Nederlander stond ook op het podium van Gent-Wevelgem, Luik-Bastenaken-Luik en het WK.

Toch zal Van der Poel naast de Vélo d'Or voor beste renner van het jaar grijpen door het perfecte seizoen van Pogacar, stelt Pozzato. "Van der Poel heeft echt ongelooflijk veel pech met dit jaar, wat dat betreft."