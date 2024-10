Cameron Vandenbroucke heeft duidelijke boodschap over trouwen met Tim Merlier

Cameron Vandenbroucke heeft een relatie met Tim Merlier. Nochtans had ze altijd gezworen om niks met een renner te beginnen.

Cameron Vandenbroucke heeft wielrennen via de genen in haar bloed. Ze was amper tien jaar oud toen haar vader Frank in Senegal in een hotel omkwam in verdachte omstandigheden.

De gloriejaren van haar vader heeft ze enkel via krantenartikels, verhalen en documentaires leren kennen. Het wielrennen was al van jongs af een rode draad door haar leven.

Ondertussen blijft het wielrennen haar leven domineren, nu ze samen is met Tim Merlier. “Ik heb altijd gezegd: ik begin nooit iets met een wielrenner. En kijk”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

Zo evolueerde ze van de dochter van Frank Vandenbroucke naar de vriendin van Tim Merlier. Maar voor haar mag het wat meer zijn dan enkel de vriendin.

De twee hebben al een kindje samen en Cameron geeft zich graag volledig voor de carrière van haar man. “Ik wil héél graag trouwen. Kan je dat er zeker in zetten?”, is haar duidelijke boodschap voor Tim.