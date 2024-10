"In tranen": Grootvader van Frank Vandenbroucke gaat helemaal los

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Een leven zonder de koers, het kan niet meer voor Cameron Vandenbroucke. De vriendin van Tim Merlier ziet haar familie helemaal los gaan op de renner van Soudal-QuickStep.

Cameron Vandenbroucke vormt een koppel met Tim Merlier. Dat hij goed aanvaard wordt in de familie Vandenbroucke is een understatement, zo vertelt Cameron over haar grootouders.

“Ik denk dat mijn papi verliefd is op Tim”, lacht ze bij Het Laatste Nieuws. “Soms weet ik niet met wie Tim een relatie heeft: met mij of met papi. Het aantal berichten dat die twee naar elkaar sturen of het aantal keren dat ze met elkaar bellen? Onwaarschijnlijk.”

De emoties laaien hoog op als Merlier een koers wint. Dan vloeien de tranen keer op keer. “Iedereen zegt het ook: ‘We hebben Jean-Jacques nog nooit zo gezien.’ Hijzelf zegt dat de emoties groter zijn dan destijds met zijn eigen zoon.”

De overwinningen van Merlier maken duidelijk een en ander los van vroeger, omdat via Merlier de link wordt gelegd naar wat Frank Vandenbroucke vroeger allemaal presteerde.

“Mijn mami stuurt soms filmpjes van papi die tijdens een spurt van Tim uit de zetel rechtveert en dolgelukkig rondspringt. In tranen”, besluit ze.