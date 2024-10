Thomas De Gendt nuanceert Vuelta-verhaal: "Dat is ferm overdreven"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thomas De Gendt bereidde zich op zijn laatste Vuelta nog een keer goed voor. Toch nuanceert De Gendt het verhaal dat hij voor het eerst met een diëtiste samenwerkte.

Voor zijn 25ste en laatste grote ronde wilde Thomas De Gendt zich nog een keer goed voorbereiden. De Gendt had als doel ook om zijn tweede rit in de Vuelta te winnen, nadat hij dat al eerder deed in de Giro en de Tour.

"Thomas De Gendt is op gebied van voeding dingen beginnen te doen die hij nog nooit heeft gedaan. Hij is beginnen te werken met diëtisten", zei sportief manager Kurt Van de Wouwer bij Sporza.

Maar De Gendt nuanceert dat zelf. "Dat is ferm overdreven, want ik werk al jaren samen met een voedingsspecialist voor elke grote ronde", zegt hij bij Bahamontes. De Gendt liet zich voor de Vuelta begeleiden door iemand van de ploeg.

Geen tweede ritzege in Vuelta voor De Gendt

Voor de Vuelta heeft De Gendt twee maanden nauwlettend op zijn voeding gelet, waardoor hij een kilo lichter werd. En hij had ook een pak vet omgezet in spieren. En De Gendt ging drie weken ook op hoogtestage in Andorra.

En dat allemaal voor het grote doel van De Gendt, de triple double. Het mocht echter niet zijn, een 26ste plaats in de afsluitende tijdrit was zijn beste resultaat. Op 22 september reed Thomas De Gendt met Paris-Chauny zijn allerlaatste wedstrijd.