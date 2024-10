Dubbel goud, maar Evenepoel vertelt over serieuze dip na de Olympische Spelen

De wereld lag na de Olympische Spelen aan de voeten van Remco Evenepoel. Maar uiteindelijk kreeg hij achteraf een stevige dip.

De superlatieven ontbraken in Parijs. Remco Evenepoel pakte goud op de Olympische Spelen, zowel in het tijdrijden als op de weg. Euforie ten top zou je denken, maar er was ook een stevige keerzijde van de medaille.

“Ik had het toen gewoon even gehad met alle vieringen en huldigingen. Mijn dagen staken bomvol, van 's morgens tot 's avonds. Zelf heb ik ook iets te veel willen accepteren wat allemaal van me werd verlangd”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Evenepoel ging er naar eigen zeggen van uit dat hij gewoon geen andere keuze had. “Terwijl ik al sinds begin mei weg was en dringend zocht naar een moment van rust en verpozing. De korte vakantie (4 dagen, red.) met Oumi, meteen na de Spelen, had gerust wat langer mogen duren.”

Maar dat kon niet, door onder andere de fandag van R.EV. “Daar maakte ik de fout om absoluut te willen meefietsen. Ik moest al vroeg aanwezig zijn, kreeg dan nog dopingcontrole 's ochtends... heel hectisch. Ik werd geleefd.”

Airco's

Zijn lichaam protesteerde, maar Evenepoel bleef maar gaan, op drive en adrenaline. “Tot ik plots in een leegte viel. En er ineens niks meer was. Wellicht door de constante 'switch' tussen aircogekoelde binnenruimtes — voor interviews — en de hitte buiten werd ik even goed ziek, waardoor mijn vorm serieus inboette en ik mijn trainingen niet meer naar behoren kon afwerken.”

Hij vreesde dat het daarna niet meer zou lukken. Dat werd al duidelijk in de Tour of Britain. “Het was in niks meer te vergelijken met hoe het ervoor was, tijdens en na de Tour was. Koers na koers werd het afwachten wat het zou worden.”