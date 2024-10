"Moet ermee 'dealen'": Remco Evenepoel komt met opvallende woorden over sponsors

Remco Evenepoel doet het goed bij Soudal-QuickStep. Het is uitkijken of hij zijn grote droom, om de Tour de France te winnen, bij Patrick Lefevere kan waarmaken.

De benen hebben is één iets, maar een wielerploeg moet vooral over de nodige financiële middelen beschikken om de grootste dromen waar te maken. Dat beseft Remco Evenepoel zelf maar al te goed.

“Ik ga geen twintig jaar meer koersen. Waar ik toe wil komen: er zijn eisen van de ploeg uit, er zijn eisen van mij uit. En die moeten overeenstemmen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De economische realiteit is er immers. “Klopt. We hebben geen overschot. De vaststelling is dat UAE en Visma-Lease a Bike, waar pakken meer geld zit, twee aparte en volwaardige groterondeploegen kunnen samenstellen.”

Hetgeen UAE dit seizoen doet, in de Giro d’Italia en de Tour de France, ligt gewoon niet binnen de mogelijkheden van Soudal-QuickStep. “Wij hebben één kern die 'all in' gaat voor één grote ronde.”

Bepaalde teams slaagden er na de coronaperiode in die megasponsor te vinden. Iets wat je ook zou verwachten van de ploeg van Evenepoel, met alle adelbrieven en uitstraling die er is.

“Ik zal niet zeggen dat dat frustrerend is, maar het is wel iets waarmee je moet 'dealen'. Maar bon, stap per stap. We gaan er wel komen”, besluit onze landgenoot.