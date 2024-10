OFFICIEEL: Evenepoel en Soudal Quick-Step zien belangrijke knecht vertrekken naar topteam

Patrick Lefevere bood Gianni Moscon (30) dit jaar onderdak aan nadat hij al enkele jaren niet meer presteerde. Na één jaar vertrekt de Italiaan echter alweer bij Soudal Quick-Step.

De overgang van Gianni Moscon van Astana naar Soudal Quick-Step was opvallend. De Italiaan had zich al enkele keren misdragen tijdens de koers en had ook al twee jaar niet meer gepresteerd. Toch nam Patrick Lefevere het risico.

Hij bood Moscon een minimumcontract aan, met rode kaken, en dat pakte goed uit. Moscon mocht meer naar de Tour en zorgde er mee voor dat Remco Evenepoel derde werd. Maar een vervolg komt er niet.

Dat werd al duidelijk toen Soudal Quick-Step de transfer van Gianmarco Garofoli (22) aankondigde. De Italiaan komt over van Astana en kreeg de 30ste en laatste plek voor 2025. Moscon moest elders onderdak zoeken.

Moscon tekent bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Dat heeft de Italiaan nu gevonden bij Red Bull-BORA-hansgrohe, waar hij een contract voor één jaar heeft ondertekend. Hij krijgt een plaats in de klassiekerploeg. "Want in die ploeg zitten bij ons een aantal grote talenten", zegt de Duitse ploeg.

"Ik ben ongelooflijk enthousiast om bij Red Bull-BORA-hansgrohe aan dit nieuwe hoofdstuk in mijn wielercarrière te beginnen", zegt Moscon. Vanaf het moment dat ik Ralph Denk (teammanager van Red Bull-BORA-hansgrohe, nvdr.) ontmoette, was het duidelijk dat we op dezelfde lijn zaten. "

"Het vertrouwen dat Ralph en het team in mij hebben, motiveert me en ik ben vastbesloten om mijn uiterste best te doen. Dit is een geweldige kans en ik kan niet wachten om te beginnen."