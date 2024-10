Ruben Van Gucht is duidelijk: "Mensen zullen gecompenseerd worden"

Wielerclub Wattage sloot het seizoen af met een awardshow. Niets dan lovende woorden, al was er wel één probleempje in de Carré in Willebroek.

De podcast Wielerclub Wattage van Ruben van Gucht was een enorm succes dit seizoen. Het jaar werd afgesloten met een awardshow, waarop eigen trofeeën werden uitgereikt. “Ik heb veel complimenten gekregen van mensen uit de wielerwereld. We wilden er een feest van de koers van maken en dat is gelukt”, vertelt Van Gucht de dag na de show aan Sporza. Al was er ook één probleempje. Files en wachtrijen zorgden ervoor dat een groot aantal toeschouwers het begin van de show miste. “Op weekenddagen komen mensen druppelsgewijs binnen in de Carré”, gaat Van Gucht verder. “Gisterenavond kwam iedereen toe tussen 19 uur en 20 uur. Dat veroorzaakte veel verkeer op hetzelfde moment, files en een langere zoektocht naar parkeerplekken. Het is vervelend dat sommige mensen daardoor pas binnengeraakten na 21 uur, toen de show al bezig was.” Van Gucht zegt dat er voor een oplossing wordt gezocht. “Maar die mensen zullen vandaag gecontacteerd worden en gecompenseerd worden. We hebben veel geleerd uit onze eerste awardshow. Volgend jaar zullen we er opnieuw een feest van de koers van maken.”