📷 🎥 Praatte Wout van Aert zijn mond voorbij over deelname aan 'The Masked Singer'?

Nam Wout van Aert vrijdagavond eenmalig deel aan The Masked Singer? Heel wat aanwijzingen gaan zijn richting uit en Van Aert hintte er zelf ook twee keer naar.

Eerder dit jaar viel Van Aert ook al zwaar tijdens Dwars door Vlaanderen, waarbij hij zijn sleutelbeen, borstbeen en zeven ribben brak. Van Aert was daardoor ook twee maanden buiten strijd en miste de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Heeft Van Aert die blessure gebruikt om zich te wagen aan een eenmalig optreden in The Masked Singer? Heel wat tips van de 'Eekhoorn' lijken naar Van Aert te verwijzen. Zo werd het meteen duidelijk dat 'Eekhoorn' net als Van Aert uit de Kempen komt.

Alle tips leiden naar Wout van Aert

Andere tips die verwijzen naar Van Aert zijn onder meer dat 'Eekhoorn' twee jonge kinderen heeft en "door zijn job bijna nooit tijd heeft, maar nu wel." De 'Eekhoorn' had ook last van een pijnlijke schouder en heeft in zijn carrière al "meer dan honderd keer gewonnen."

De tip van 'Eekhoorn' was ook een regenboogtrui van K3, wat kan verwijzen naar de wereldtitels van Van Aert in het veld. Op 29 mei, net na zijn comeback in de Ronde van Noorwegen, zette Van Aert op zijn Strava ook een eekhoorn.

Op 4 oktober, de eerste keer dat Van Aert opnieuw op de fiets zat na zijn val in de Vuelta, schreef Van Aert 'Woo-hoo' op zijn Strava, de eerste woorden van Song 2 van Blur, het nummer dat 'Eekhoorn' zong. Vrijdag wordt duidelijk of Van Aert effectief in het pak van 'Eekhoorn' zit.

So wait, Wout van Aert is the squirrel in The Masked Singer? 😂 — Benji Naesen (@BenjiNaesen) October 19, 2024

Grote mens in dat pak, lijkt me de lichaamshouding van Wout. 😆 — Jonas Creteur (@jonas_creteur) October 19, 2024