Eli Iserbyt legt zich er bij neer: "Als de aanleg er niet is..."

Terwijl heel wat crossers tijdens de zomer ook schitteren op de weg, gravel of mountainbiken focust Eli Iserbyt zich vooral op het veldrijden. Al had hij dat ook wel graag anders gezien.

In Beringen en Ardooie lukte winnen nog niet voor Eli Iserbyt en door zijn schorsing van drie wedstrijden komt hij pas op 27 oktober in Overijse weer in actie. Hij zal dus nog even moeten wachten op zijn eerste zege van het seizoen.

Winnen dateert alweer van 18 februari in Brussel voor Iserbyt. Hij reed deze zomer wel op de weg en op gravel, een zevende plaats in de derde rit van de Tour de la Mirabelle (2.2) was zijn beste uitslag.

Iserbyt nam ook deel aan het WK gravel, maar gaf op. "Ik moet vaststellen dat ik vooral een crosser ben. Die lange inspanningen liggen mij gewoon minder", zegt Iserbyt bij HLN. Hij heeft ook nooit echt de ambitie gehad om het te proberen op de weg.

Iserbyt focust zich op het veldrijden

En Iserbyt heeft zijn carrière vooral te danken aan de cross en vindt het op zijn 26ste (op 22 oktober wordt Iserbyt 27 jaar, nvdr.) te laat om daar nog iets aan te veranderen. "Of ik dat jammer vind? In de zomer wel, ja."

Dan zou Iserbyt graag een goede wegrenner zijn. "Maar als de aanleg er niet is…" Iserbyt focust zich dus op het veldrijden, maar dat seizoen wordt steeds korter. Moet Iserbyt dan toch een alternatief zoeken in de zomer?