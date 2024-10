Goud op het WK baanwielrennen! De Vylder verbaast vriend en vijand en schrijft Belgische wielergeschiedenis

Voor één van de mogelijke hoogtepunten van de dag was het ook het WK baanwielrennen in Denemarken in de gaten houden. Na het zilver van Lotte Kopecky in de afvalling mocht België zich misschien opnieuw opmaken voor eremetaal. Lindsay De Vylder verbaasde en maakte er zelfs goud van in het omnium!

Met een vierde plaats in de temporace mengde De Vylder zich in de strijd voor de medailles in het omnium. Zo stond De Vylder ook gedeeld vierde in de stand. Net als Ethan Hayter, Rui Oliveira en Oscar Nilsson-Julien had hij 56 punten. Er moesten nog 4 punten goedgemaakt worden om op een virtuele podiumplaats te kunnen belanden.

De afvalling en de puntenkoers stonden nog op het programma. De afvalling zorgde er dan weer voor dat De Vylder een paar plaatsjes moest inleveren. Zijn zevende plaats in de afvalling zorgde hiervoor: een vijfde plaats in het klassement was het gevolg. Het podium werd na drie van de vier onderdelen ingepalmd door Dorenbos, Consonni en Hayter.

Drie bonusronden voor De Vylder

Alles hing natuurlijk nog af van de afsluitende puntenkoers. Een snelle bonusronde was een geweldig seizoensbegin voor De Vylder. Met een tweede bonusronde kwam hij zelfs op een virtuele tweede plaats terecht. Geen twee zonder drie, dacht De Vylder. De naar West-Vlaanderen uitgeweken Oost-Vlaming deed er zelfs nog een derde bonusronde bij.

Dat was toch wel boven de verwachtingen. Plots zat niet enkel een medaille erin, maar had hij zelfs stevige winstkansen. Die laatste snelle ronde had hem immers een riante voorsprong op de rest opgeleverd. Enkel Simone Consonni kon hem nog enigszins in het gedrang brengen, maar de dreiging van de Italiaan viel ook wel mee.

Goud voor België

De 29-jarige De Vylder gaf zijn wereldtitel in het slot niet meer weg: goud voor hem en voor België! Voor De Vylder is het ongetwijfeld het hoogtepunt uit zijn carrière.