Iljo Keisse gaat helemaal los met aanmoedigingen voor Belg van Soudal Quick-Step: "Of ben je Warre, de WARRIOR?!"

Soms doen die laatste aanmoedigingen er het meeste toe. Een Belgische renner van Soudal Quick-Step kreeg op weg naar zijn overwinning nog een motivatiespeech van jewelste te horen van Iljo Keisse.

Het is dit jaar het tweede seizoen van Iljo Keisse als ploegleider bij Soudal Quick-Step. Het vuur zit zeker en vast nog in hem om zijn renners aan zo goed mogelijke resultaten te helpen. Keisse zet zich onder andere in bij het begeleiden van de jonge gasten. Hij is zo onder meer al op pad geweest met Warre Vangheluwe, de 23-jarige neoprof van Soudal Quick-Step.

HLN heeft beelden in handen gekregen van een Keisse die in de ploegleiderswagen op een heel bijzondere manier Vangheluwe aanmoedigt. Keisse begint zijn betoog op rustige toon en met een licht Nederlands accent. "Ben je Warre, die de haartjes mooi legt voor de koers, die rustig achteraan in het peloton rijdt, babbeltje slaat, gelletje pakt, bidonnetje drinkt en dan de gruppetto opzoekt, binnenkomt zonder resultaat?"

Keisse verheft zijn stem

Daarna laat Keisse de zachte toon achterwege, verheft hij zijn stem en schreeuwt hij het uit. "Of ben je Warre, die meegaat in de breakaway, die strijd voor elke centimeter, die de sprint aantrekt en zelf de koers wint!" Keisse wisselt het aantal decibels nog een keer af. "Ben je Warre? Of ben je Warre, de warrior?!" Qua oppeppen van een wielrenner kan dat tellen.

We kunnen ons dan ook voorstellen wat de reactie van Keisse geweest moet zijn toen Vangheluwe onlangs zijn eerste overwinning in de WorldTour behaalde. Warre Vangheluwe sprintte in de tweede etappe van de Tour of Guangxi naar de zege. Een dag die Vangheluwe ongetwijfeld nooit meer zal vergeten en die er misschien niet gekomen was zonder de motivatie die erin gepompt wordt in de ploegleiderswagen.

Ontwikkeling Vangheluwe in de gaten houden

We gaan volgend seizoen zeker in de gaten houden of de ontwikkeling van Warre Vangheluwe bij Soudal Quick-Step zich verderzet.