Paul Herygers schrikt enorm van schorsing voor Eli Iserbyt: "Dit is moeilijk te aanvaarden, voor mij komt dit vreemd over"

Het nieuws over de schorsing van Eli Iserbyt kwam bij Paul Herygers binnen als een donderslag bij heldere hemel. De cocommentator betreurt dat we één van de toppers uit de cross enkele wedstrijden moeten missen.

Herygers geeft bij Sporza aan dat hij het incident tussen Kamp en Iserbyt als een afgesloten hoofdstuk beschouwde. Plots is er dan de aankondiging dat Iserbyt geschorst wordt. "Dit is moeilijk te aanvaarden. Ik dacht dat die kwestie tot het verleden behoorde. Eli Iserbyt had ook in Ardooie al gereden en was daar tweede geworden. Voor mij komt dit vreemd over."

Voor Herygers is het een belangrijk punt dat er verontschuldigingen gekomen zijn. "Iserbyt heeft openlijk zijn excuses aangeboden en was in Beringen uit koers gevlogen. Hij moest daar zonder prijzengeld naar huis. Zijn excuses zijn aanvaard, hopelijk heeft hij dat aangekaart. Het was een incident zonder dat ze elkaar aangeraakt hebben. Het is het materiaal dat er onder te lijden had."

De stamp van Iserbyt

Herygers bedoelt dat de betrokken renners niet elkaar te lijf zijn gegaan. "Er is geen vuistslag aan te pas gekomen, anders was het een ander verhaal. Als Iserbyt gewoon over die fiets was gelopen, was het effect hetzelfde. Hij heeft nu fanatiek naar het wiel van Kamp gekeken en met een stevige stamp vernieling toegebracht. Het was in het heetst van de strijd, om nu daar op terug te komen..."

"Het is niet enkel Iserbyt die hieronder lijdt", oppert de wereldkampioen van 1994. "Organisatoren staan daar niet op te roepen. Morgen is het cross in Ruddervoorde, waar hij de man van de streek is. Je moet iets verder kunnen kijken dan je neus lang is, maar hij moest niet doen wat hij heeft gedaan. Ik denk dat hij het kind van de rekening is."

UCI stelt er paal en perk aan

De UCI handelt soms immers met verschillende standaarden. "Vanaf nu is het niet te raar meer doen of je staat aan de kant. Dat is hetgene waar ze bij de UCI misschien al lang naar streven. De ene ontsnapt, de andere niet. Nu is er paal en perk aan gesteld. Deze week begon het door te sijpelen dat er toch nog gevolg aan gegeven zou worden. Iserbyt zal het moeten plaatsen."