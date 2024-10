Sweeck (Crelan-Corendon) en Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) spreken klare taal over verrassende, beslissende fase

Die ene verrassende fase besliste het duel tussen crossers van Crelan-Corendon en Alpecin-Deceuninck. Sweeck kon Vandeputte nog aftroeven in Essen nadat die laatste in de fout ging vlak voor de laatste bocht.

"Ik vreesde dat de rest al meer competitie zou hebben", is de uiteindelijke winnaar aangenaam verrast door de uitkomst. "Het was ook wel wat ondergaan, maar met deze zege kan het seizoen voor mij niet beter beginnen. Je hebt ook wel een beetje geluk nodig. Als Niels Vandeputte niet hapert, kun je hem niet meer remonteren", beseft Sweeck.

De voormalige Belgische kampioen pakte het voordien wel slim aan door in de slotronde bijna constant op kop te rijden. "Ik kon mij heel de koers in goede positie houden. Een moddercross kruipt wel meer in het gestel, van zo'n snellere cross herstel je toch rapper. Het is voor mij wel een heel belangrijke zege, want het is een lange tijd geleden dat ik nog kon winnen. "

Balen voor Niels Vandeputte

"Het is gewoon balen", kan Niels Vandeputte zijn teleurstelling niet verbergen. "Ik wist wat ik moest doen in de laatste ronde en deed dit ook. Helaas maak ik een klein foutje voor de laatste bocht. Ik schoof even weg en moest mijn rechtervoet zetten. Dat kleine foutje kon ik misschien nog rechtzetten, maar ik trok ook mijn linkervoet uit de pedaal."

Een haast zekere overwinning ging zo vliegen. "Het was boeken toe. Ik heb nog zo hard mogelijk aangezet, maar Sweeck kwam met meer snelheid van achteruit. Ik ben wel blij met de koers die ik gereden heb. Ik maakte geen tactische fouten. Ik kijk uit naar de tactische koers in Ruddervoorde, waar wel frisse jongens aan de start zullen staan."

Jens Adams opnieuw op podium

Ook Jens Adams mocht als derde uiteraard een woordje zeggen. Het podium in Essen is hem niet vreemd. "Ik sta de laatste drie jaar altijd op het podium. Het lag er wel helemaal anders bij dan de voorbije twee jaar. In die zin is deze podiumplaats een beetje een verrassing."