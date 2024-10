Albert onthult dé reden waarom Van Aert en Van der Poel zullen crossen: "Niet onnozel over doen"

Duiken Mathieu van der Poel en Wout van Aert deze winter opnieuw het veld in? Niels Albert ziet ook andere zaken een rol spelen voor hun beslissing.

Met de cross in Ruddervoorde staat de eerste manche van de Superprestige straks op het programma. Zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel, zij zullen nog even op zich laten wachten voor ze het veld induiken.

De vraag is waar en wanneer dat zal gebeuren. Vorig jaar deed Van Aert dat op 9 december, Van der Poel een week later op 16 december. Ook nu wordt verwacht dat Van Aert en Van der Poel rond die periode opnieuw gaan crossen.

Al denkt Niels Albert wel dat Van der Poel dit seizoen minder zal crossen, bij Van Aert verwacht hij opnieuw een tiental crossen. Maar volgens de voormalige wereldkampioen spelen ook andere zaken mee in hun beslissing om te crossen.

Overtuigt geld Van Aert en Van der Poel?

Geld is daar een onderdeel van. "Daar moeten we niet onnozel over doen, hé. Het alternatief is trainen", zegt Albert bij Het Laatste Nieuws. "Als ze er dan nog iets kunnen mee winnen en verdienen..."

"In deze fase van hun carrière gaat het stilaan ook over eer en prestige, over de verwezenlijking van iets unieks, iets wat levenslang bijblijft." Van der Poel kan deze winter het WK-record van Erik De Vlaeminck evenaren. Zorgt dat voor extra motivatie om toch te crossen?