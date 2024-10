Heeft hij een streepje voor? Herygers onthult nieuwe naam die bondscoach veldrijden wil worden

Het veldritseizoen is al aan zijn tweede weekend bezig, maar een nieuwe bondscoach is er nog niet. Sven Vanthourenhout is namelijk bondscoach af sinds het WK in Zürich.

Sinds 2017 was Sven Vanthourenhout bondscoach veldrijden. Daarin pakten de Belgen heel wat medailles, onder meer de wereldtitels van Wout van Aert in 2017 en 2018 en Europese titels van Iserbyt en Vanthourenhout. Na het WK in Zürich nam Vanthourenhout afscheid als bondscoach, zowel op de weg als in het veld. Voor beide functies wordt nog naar een opvolger gezocht, al is er voor het veldrijden wel nog een extra opdracht. Dieter Vanthourenhout kandidaat-bondscoach Belgian Cycling zoekt namelijk een bondscoach 'off road', die naast het veldrijden ook het mountainbiken voor zijn rekening neemt. Onder meer Angelo De Clercq, assistent-bondscoach van Vanthourenhout, zou kandidaat zijn. De Clercq neemt het EK van begin november al voor zijn rekening, in afwachting van een nieuwe bondscoach. Paul Herygers noemde naast De Clercq nog een nieuwe naam als kandidaat-bondscoach. "Dieter Vanthourenhout heeft zich ook kandidaat gesteld", zei hij bij Sporza. "Een bekwame kerel. Ik schat dat hij zo'n 15 programma's voor veldrijders opmaakt, hij weet waar hij mee bezig is." Dieter Vanthourenhout is de neef van Sven Vanthourenhout, heeft hij zo een streepje voor?