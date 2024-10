Na goud in het omnium en zilver in de ploegkoers blijft De Vylder hard: "Blijf dat mezelf verwijten"

Het duo Fabio Van den Bossche-Lindsay De Vylder heeft op het WK baanwielrennen in Denemarken zilver gepakt in de ploegkoers. Voor De Vylder zijn tweede medaille in twee dagen.

Zaterdagavond pakte Lindsay De Vylder als eerste Belgische man ooit de wereldtitel in het omnium op het WK baanwielrennen. Toch was er niet veel tijd om te vieren, minder dag een dag later moest hij al aan de bak in de ploegkoers.

Het was duidelijk dat De Vylder zijn wonderbenen nog niet verloren was, in de eindsprint hield hij de Denen achter zich en pakte samen met Van den Bossche zilver in de ploegkoers. Het goud was voor Duitsland.

De Vylder blijft met Spelen in het hoofd zitten

"Ik had een heel korte nacht, maar heb eigenlijk fantastisch geslapen", reageerde De Vylder achteraf. Al speelt de teleurstelling van de Olympische Spelen in Parijs nog altijd. Daar werden De Vylder en Van den Bossche elfde in de ploegkoers.

"De Spelen in Parijs zijn nu deels van me af gefietst, maar ik blijf het mezelf verwijten dat het daar is misgelopen. Hier heb ik wel weer vertrouwen getankt: ik weet dat ik het kan", ging De Vylder verder

De Vylder en Van den Bossche hebben op het WK wel getoond dat ze een sterk koppel zijn, maar de concurrentie blijft wel groot. "Er zijn nog jongens die aan de deur kloppen, met Noah (Vandenbranden) en Jules (Hesters)."