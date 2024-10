Tadej Pogacar doet boekje over zijn band met "gekke man" Primoz Roglic

Tadej Pogacar steekt er met kop en schouders boven uit in een uitzonderlijke Sloveense generatie. Toch was hij nooit echt geliefd in zijn thuisland Slovenië.

Tadej Pogacar is nu al een van de beste renners aller tijden, maar is ook een de vaandeldrager van een uitmuntende Sloveense generatie. Voor een land met iets meer dan 2 miljoen inwoners heeft Slovenië meer dan één wereldtopper.

"Ik hoop dat iedereen langzaamaan zal beseffen wat we samen in Slovenië hebben bereikt. Het is begonnen met Primoz Roglic. Later kwam ik erbij, maar ook Matej Mohoric, Jan Tratnik, Domen Novak en anderen", zegt Pogacar bij Sola.

"Wat we nu hebben, is ongelofelijk. Maar ik betwijfel of dit uitzonderlijke tijdperk van het Sloveense wielrennen heel lang zal duren." En toch was Pogacar niet altijd gelief door het Sloveense publiek.

Pogacar over relatie met Roglic

De oorzaak daarvan ligt wellicht bij zijn eerste Tourzege in 2020. Pogacar reed toen Primoz Roglic nog uit de gele trui op de voorlaatste dag in een klimtijdrit op La Planche des Belles Filles.

"Ik heb nooit problemen gehad met Roglic", zegt Pogacar. "Ik keek altijd naar zijn overwinningen en dacht: die man is gek. Toen leerde ik hem wat beter kennen en zag dat hij inderdaad gek is, maar dan op een goede manier."