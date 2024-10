🎥 Hij kan er moeilijk afscheid van nemen: Van der Poel traint gewoon weer in regenboogtrui

Mathieu van der Poel slaagde er in Zürich niet in om zijn wereldtitel op de weg te verlengen. Toch rijdt de Nederlander gewoon weer rond in een regenboogtrui.

Dat Van der Poel nog in een regenboogtrui kan rondrijden, heeft hij te danken aan het WK gravel in Leuven. Daar was de Nederlander outstanding en werd hij na het veldrijden en op de weg al in een derde discipline wereldkampioen.

Nadat hij de voorbije dagen op een golfbaan spendeerde, stap Van der Poel dus weer op de fiets. Dat deed Van der Poel zoals zo vaak met zijn trainingsmakker Freddy Ovett. En de twee zochten natuurlijk ook wat grindwegen op.

Zo kan Van der Poel als wereldkampioen gravel toch nog trainen in zijn regenboogtrui. Als Van der Poel deze winter opnieuw gaat in het veld gaat rijden, mag hij dat als regerend wereldkampioen ook in de regenboogtrui doen.

Van der Poel zevende keer wereldkampioen veldrijden?

De vraag blijft echter of we Van der Poel wel in het veld zullen zien. Sven Nys denkt dat Van der Poel slechts twee of drie crossen zal rijden, met als laatste dan het WK in Liévin. Daar kan Van der Poel voor de zevende keer wereldkampioen worden.

Daarmee zou Van der Poel het record van Erik De Vlaeminck evenaren. De Vlaeminck werd wereldkampioen in 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 Van der Poel in 2015, 2019, 2020, 2021, 2023 en 2024.