Lars Van der Haar stelde stevige eisen voor de Koppenbergcross: "Anders had ik het niet gedaan"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Op 1 november wordt traditioneel de Koppenbergcross gereden. Dat is ook dit jaar het geval, maar twee dagen later staat al het Europees kampioenschap in Spanje op het programma.

Dit weekend staan de Exact Cross in Heerderstrand en de Superprestige in Overijse op het programma, maar veel crossers denken al aan volgende week. Dan staat de Koppenbergcross en het EK op het programma. Dat vergt wel wat organisatie, want er zitten slechts twee dagen tussen die twee crossen. En het EK wordt georganiseerd in het Spaanse Pontevedra, nabij de Portugese grens. Lars van der Haar heeft er al een oplossing voor. Van der Haar wilde stevige startpremie voor Koppenbergcross "Na de cross in Overijse stuur ik een camper met een fiets naar Spanje. Dan rijd ik de Koppenberg en daarna gaat er een busje met het materiaal naar Spanje. Zaterdag vlieg ik dan van Amsterdam naar Portugal om dan met de auto naar Spanje te gaan", zegt hij bij WielerFlits. Van der Haar had de Koppenbergcross liever niet zo dicht voor het EK gezien, maar de organisatie wilde niet afwijken van 1 november. "Ik wil ook graag rijden, maar dan moest er wel een deftig voorstel komen. Anders had ik het niet gedaan." Van der Haar kreeg ook een mooi voorstel en komt dus op 1 november aan de start. Hij gaat zelfs alle crossen van de X2O Badkamers Trofee rijden dit seizoen. Dat deed hij ook vorig seizoen en met succes, want Van der Haar won het eindklassement.