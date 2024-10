Primoz Roglic blikt terug op het prille begin en onthult hoe weinig hij verdiende bij zijn eerste contract

Primoz Roglic pakte dit jaar zijn vierde eindzege in de Vuelta. Hij begon zijn carrière echter bij een kleine Sloveense ploeg.

Zoals wel bekend heeft Primoz Roglic een verleden als schansspringer. Dat kon hij ook bijzonder goed, want in 2007 won Roglic met de Sloveense ploeg zelfs de wereldtitel bij de junioren. Maar een zware val in 2011 zorgde voor een carrièreswitch.

Roglic begon tijdens zijn revalidatie met fietsen en ontdekte dat hij dat ook goed kon. In 2013 tekende hij zijn eerste contract bij Adria Mobil, een Sloveen continentale ploeg. In een gesprek met Kristjan Vreček, een Sloveense ex-mountainbiker, blikt Roglic daarop terug.

Klein loon voor Roglic bij eerste ploeg

"Ik droomde toen niet eens van wielrennen en kende ook niemand in het wielrennen. Ik keek alleen naar wedstrijden op tv en zag hoe professioneel de wielersport was. Het was iets gek, maar ik dacht dat het iets was wat dat ik kon."

"Ik wilde niet betaald worden. Mijn eerste salaris was 300 euro. Dat was het begin", zei Roglic nog. Na drie jaar maakte hij de overstap naar LottoNL-Jumbo, waar hij tot vorig jaar bleef en uitgroeide tot een van de beste renners ter wereld.

"Ik twijfelde niet om daar te tekenen omdat ik eigenlijk van niets wist. Als je niet weet wat je te wachten staat en het je niet kan schelen, dan doe je het gewoon. Dan overwin je de uitdagingen die op je pad komen."