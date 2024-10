Vansummeren zag verkeerde aanpak bij Philipsen: "Daar heeft hij het EK verloren"

Jasper Philipsen had het dit najaar moeilijk om nog te winnen. Vooral op het EK in Limburg kwam Philipsen snelheid tekort om naar de titel te sprinten.

Na zijn drie ritzeges in de Tour won Jasper Philipsen nog twee keer dit najaar. Hij won de vierde rit in de Renewi Tour en de Münsterland Giro. Philipsen eindigde ook nog zes keer in de top vijf op twaalf koersdagen.

Op het EK in Limburg werd Philipsen vierde. Hij begon de sprint op kop, maar zag Merlier, Kooij en Mihkels nog over zich heen komen. Philipsen leek vooral snelheid te missen die hij in de Tour wel had.

Hoogtestage te veel van Philipsen voor het EK?

Johan Vansummeren stelt zich dan ook vragen bij de EK-voorbereiding van Philipsen. "Een sprinter moet sprinten. Niet telkens op hoogtestage trekken. Volgens mij heeft Jasper het EK in Livigno verloren", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Volgens Vansummeren kan het niet anders dan dat de absolute snelheid van Philipsen was afgebot door al dat bergop fietsen. Ook Jelle Vanendert zou meer een ontspannen aanpak geopteerd hebben, zeker na de zware Tour van Philipsen.

"Oké, hij heeft karakter getoond door op hoogtestage te trekken. Maar hij had die energie beter in bijvoorbeeld scootertrainingen gestoken. Want in het najaar etaleerde hij niet meer diezelfde grinta als in het voorjaar."