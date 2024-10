'Vertrek van Dstny is niet opgevangen bij Lotto-ploeg en zorgt voor stevig gat in het budget'

Na twee jaar vertrekt Dstny weer als sponsor bij de Lotto-ploeg. En dat zorgt voor een financiële aderlating bij de Belgische ploeg.

Sportief loopt het bijzonder goed bij Lotto Dstny. De ploeg won dit jaar 25 UCI-koersen, waarvan negen in de WorldTour. Campenaerts won een rit in de Tour, Van Eetvelt pakte een rit- en eindzege in de UAE Tour en de Ronde van Guangxi.

Lotto Dstny werd opnieuw de beste pro-continentale ploeg en verzekerde zich van een wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden in 2025. In de algemene ranking werd Lotto Dstny zelfs het negende beste team van 2024.

Door de sterke prestaties de voorbije twee jaar is Lotto Dstny al bijna zeker van promotie naar de WorldTour in 2026. De vraag is echter of de ploeg daar klaar voor is. Vooral financieel is er veel onzekerheid.

Eén miljoen euro tekort bij Lotto

Dstny vertrekt als sponsor bij de ploeg in 2025 en er is (voorlopig) nog geen vervanger gevonden. Volgens HLN is er daardoor een gat van minstens 1 miljoen euro in het budget van de ploeg. Dat moet nog dicht gefietst worden.

Daarvoor zou gerekend worden op de Nationale Loterij, dat volgend jaar wellicht de enige naamsponsor wordt van de ploeg. De ploeg heeft zijn licentie voor 2025 dan ook ingediend als 'Lotto'.