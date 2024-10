Zelfs Van Aert en Van der Poel niet: "Niemand deed ooit voor wat Thibau Nys nu doet"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys is niet al te best van start gegaan in het nieuwe veldritseizoen. Is de combinatie van de weg en het veldrijden dan toch te zwaar?

Op de weg zette Thibau Nys dit jaar een grote stap vooruit. Hij kwam aan slechts 34 koersdagen, maar won wel negen keer. In elke rittenkoers waar Nys dit jaar aan de start stond, won hij ook minstens één rit. Eind augustus zette Nys al een punt achter seizoen op de weg, om zich voor te bereiden op het nieuwe veldritseizoen. Nys nam een week vakantie, maar werd daarna ook nog een week ziek. Slechts twee weken bleef hij dus van de fiets. Nys reed meer op de weg dan Van Aert en Van der Poel Coach Paul Van Den Bosch had Nys liever wat langer zien rusten, hij is nog altijd maar 21 jaar. "De combinatie van een goed gevuld wegseizoen en een volledig seizoen in het veld heeft niemand hem ooit voorgedaan", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Kijk maar eens naar Wout en Mathieu toen ze de leeftijd hadden van Thibau nu." Van Aert en Van der Poel reden op hun 21ste tussen de 10 en 20 dagen op de weg, met de Ronde van België als zwaarste koers. Nys verzamelde 34 koerdagen en reed met de Rondes van Romandië, Zwitserland en Polen drie rittenkoersen in de World Tour en sloot zijn seizoen af met een eendagswedstrijd in Plouay. "Dan kan je moeilijk verwachten dat je acht weken later al opnieuw top bent in het veld en deze conditie doortrekt tot aan het wereldkampioenschap."