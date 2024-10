📷 Wout van Aert geniet met volle teugen: "Kon het niet laten"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert werkt nog altijd aan zijn terugkeer na zijn valpartij in de Vuelta. Hij kroop even op de fiets en ging daarna langs bij zijn kinesist.

Na zijn zware valpartij in de Vuelta op 3 september moest Wout van Aert een punt zetten achter zijn wegseizoen. Hij liep bij zijn val een diepe wonde aan zijn knie op en moest zelfs even in het ziekenhuis blijven.

Intussen zit Van Aert al zo'n drie weken weer op de fiets. Dinsdag ging hij samen met Jan Bakelants en Daan Soete zo'n 101 kilometer trainen, woensdag trok Van Aert eropuit voor een tocht van 87 kilometer.

Van Aert geniet van zonsopgang

Donderdagochtend genoot Van Aert van de mistige zonsopgang in Herentals, maar hield het keer bij een tocht van 22,66 kilometer. "Kon het niet laten", schreef Van Aert op zijn Strava. Maar de krachten moesten ook wat gespaard worden voor de namiddag.

Van Aert ging langs bij zijn kinesist Thijs Hertsens van LAB Antwerp voor enkele krachtoefeningen. Hertsens begeleidde Van Aert en Evenepoel ook tijdens hun revalidatie na hun valpartij in het voorjaar.

Voor zijn bezoek aan de kinesist koos Van Aert voor een truitje van de Rode Duivels van enkele jaren geleden. Ook een broek van de Olympische Spelen in Parijs, waar hij brons pakte in de tijdrit, werd nog eens uit de kast gehaald.