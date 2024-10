Dit antwoord van zijn vader deed Van Hooydonck meteen beseffen: "Het is voorbij"

Iets meer dan een jaar geleden moest Nathan Van Hooydonck een punt zetten achter zijn wielercarrière. Na een hartaanval wist hij meteen dat hij nooit meer zou koersen.

Op 12 september 2023 kreeg Nathan Van Hooydonck tijdens een autorit een hartaanval. Hij stond op een kruispunt en werd onwel, maar duwde toch plots het gaspedaal stevig in. Van Hooydonck crashte tegen enkele andere auto's.

Het ongeval gebeurde net voor een politiekantoor en enkele agenten snelden meteen naar buiten. Zij reanimeerden Van Hooydonck, die daarna werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een ambulance.

Antwoord van vader was voldoende voor Van Hooydonck

In de podcast Matt Stephens Unplugged deed Van Hooydonck nog eens zijn verhaal. "Toen ik 's avond wakker werd, zag ik mijn vrouw en vader. Maar ik had geen idee waar ik was en wat er eigenlijk gebeurd was."

"Mijn vrouw gaf met een knuffel en vertelde wat er gebeurd was. Daarna vroeg ik aan mijn vader of ik ooit nog renner kon zijn. Normaal gezien is mijn vader altijd iemand die heel positief is en me altijd goed wil laten voelen."

"Daarom zou hij toen ook 'ja' moeten gezegd hebben op de vraag of ik nog aan wielrennen kon doen. Maar hij antwoordde: 'Dat zullen we later wel zien'. Toen besefte ik meteen dat mijn wielercarrière voorbij was", stelt Van Hooydonck.