Staan Van Aert en Van der Poel aan de start? Organisatie van cross komt met mysterieuze boodschap

Het is wachten op nieuws wanneer Mathieu van der Poel en Wout van Aert opnieuw het veld induiken. Zien we hen deze kerstperiode opnieuw samen aan het werk?

Wout van Aert is na zijn zware valpartij in de Vuelta op 3 september opnieuw aan het trainen. Hij voert de trainingsarbeid steeds verder op, met deze week een eerste training boven de 100 kilometer sinds zijn val.

Mathieu van der Poel zette op 6 oktober een punt achter zijn wegseizoen met de wereldtitel gravel. Sindsdien liet Van der Poel zich weinig zien, al deed hij dat wel op de golfbaan en op gravelwegen in zijn regenboogtrui.

Wanneer we Van Aert en Van der Poel opnieuw in het veld zullen zien, is echter nog onduidelijk. Voor december zullen we de 'Grote Twee' wellicht niet in het veld zien, dat was de voorbije jaren ook het geval.

Van Aert en Van der Poel samen in Diegem?

Waar we Van Aert en/of Van der Poel aan de start zouden kunnen zien is in de Superprestige in Diegem op 30 december. Van der Poel won daar zeven keer, Van Aert kon Van der Poel één keer kloppen in 2022.

"Het dorpscentrum van Diegem zal bruisen met internationale toprenners en duizenden enthousiaste toeschouwers. De organisatie houdt nog geheim wie er dit jaar aan de start verschijnt, maar de sfeer belooft wederom ongeëvenaard te zijn", doet de organisatie mysterieus. Doelen ze Van Aert en/of Van der Poel?